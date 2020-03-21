بعد 3 محاولات فاشلة للخروج من حصار كورونا.. سيدات ساو تومي تغادرن الكاميرون لبلادهن

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، مغادرة بعثة منتخب ساو تومي وبرنسيب للسيدات تحت 17 عام بعد أن كانت عالقة لمدة أسبوع في العاصمة الكاميرونية ياوندي بسبب غلق الحدود بعد تفشي فايروس كورونا.

الأزمة بدأت بعد نهاية مباراة العودة بين منتخب الكاميرون للسيدات ضد منتخب سا وتومي وبرنسيب يوم السبت الماضي ضمن إطار تصفيات إفريقيا لكأس العالم للناشئين تحت 17 عام والتي انتهت بفوز الكاميرون بنتيجة 10-0 بمجموع المباراتين.

وكان من المقرر عودة منتخب ساو تومي لبلاده يوم الأحد عن طريق ترانزيت في مدينة مالابو عاصمة غينيا الإستوائية بسبب عدم تواجد موعد قريب للسفر المباشر من الكاميرون لدولة ساو تومي.

وجاء قرار الحكومة الغينية بغلق الحدود بسبب تفشي فايروس كورونا بصدمة للمنتخب، إذ فشل في مغادرة العاصمة الكاميرونية ياوندي ليتم تأجيل السفر لليوم التالي يوم الإثنين ولكن هذه المرة سيكون عن طريق ترانزيت في دولة الجابون.

وبعد حجز التذاكر، تفاجئت البعثة قبل سفرها صباح الإثنين بقرار الحكومة الجابونية بإغلاق الحدود أيضا.

تأجل سفر البعثة مجددا ولم يبق سوى خيار الانتظار لميعاد السفر المباشر من الكاميرون لساو تومي، ولكن ذلك لم يحدث أيضا بسبب إعلان الكاميرون غلق حدودها ومنع السفر.

هنا تأزم موقف البعثة في العودة لساو تومي، وكان موقف الاتحاد الكاميروني مع منتخب ساو تومي جيد، إذ حسب ما أعلنه رئيس الاتحاد الكاميروني سايدو مومبو نجوي لـ BBC صباح اليوم السبت، فإنهم تكفلوا بإقامة المنتخب الساو تومي في الكاميرون حتى موعد المغادرة.

مسئولو بعثة ساو تومي وبرنسيب تواصلوا مع كاف والاتحاد الدولي لكرة القدم للتدخل لحل الأزمة، وهو ما أكد عليه رئيس الاتحاد الكاميروني في حديثه مع BBC صباح اليوم: " بفضل مداخلة كاف وفيفا، تمكنا من حجز رحلة لبعثة منتخب ساو تومي وننتظر قرار وزارة النقل فيما يخص الحصول على تأشيرات واذن السفر".

جهود الاتحاد الكاميروني نجحت أخيرا بعد أن وافقت الحكومة الكاميرونية ووزارة النقل على منح بعثة منتخب ساو تومي إذن السفر ليعلن الاتحاد الكاميروني منذ قليل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مغادرة بعثة منتخب ساو تومي للكاميرون.

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