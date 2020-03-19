مدافع إنتر: كونتي يسألنا طوال الوقت.. وسعيد بقضاء 24 ساعة يوميا في المنزل

الخميس، 19 مارس 2020 - 19:22

كتب : FilGoal

إنتر ميلان الإيطالي

يحاول دانيلو دي أمبروزيو مدافع إنتر الإيطالي الاستمتاع بوقته في ظل العزل المفروض في إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، وتواصل كونتي الدائم.

المدافع الإيطالي قال لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "لم أقض وقتا طويلا في المنزل مثل تلك الأيام، أود القول أن البقاء بالقرب من العائلة أمر رائع والأكثر متعةّ في العالم".

وواصل "سعيد بقضاء 24 ساعة يوميا معهم، أنطونيو كونتي يسألنا طوال الوقت عما نفعل وهل نتبع الخطة البدنية والحمية المطلوبة".

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وأتم "الفوز الأكبر هو الانتصار على الفيروس، الأطباء يقومون بعملهم ليلا ونهارا، لذلك تلك فرصة من أجل شكرهم جميعا".

اللاعب البالغ 31 عاما شارك الموسم الجاري في 18 مباراة وسجل هدفا وحيدا بقميص النيراتزوري في جميع المسابقات.

حالات الإصابة في إيطاليا ارتفعت إلى ما يقترب من 36 ألف حالة بينما وصلت الوفيات إلى 2978 حالة.

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