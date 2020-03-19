تقرير مغربي: كارتيرون يطالب بنشرقي وأوناجم وساسي بالحجر الصحي

الخميس، 19 مارس 2020 - 17:48

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - محمد أوناجم يحتفلان بفوز الزمالك على الترجي

طلب باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم اتباع التعليمات الصحية في بلدانهم، و"البقاء في المنزل".

صحيفة (هسبورت) المغربية أشارت إلى تواصل كارتيرون مع ساسي وأوناجم وبنشرقي للاطمئنان عليهم بعدما غادروا مصر وعادوا إلى بلدانهم (تونس والمغرب).

وأوضحت المصادر التي تحدثت مع الصحيفة المغربية إن "كارتيرون طلب من لاعبيه التزامهم بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج وتطبيق الحجر الصحي، مثلما تم الاتفاق عليه قبل منحهم فرحة السفر ليكونوا بجوار أسرهم".

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وتوقفت مسابقات الكرة المصرية وكذلك التونسية والمغربية بسبب تفشي فيروس كورونا.

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