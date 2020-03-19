المصري: لولا توقف الدوري بسبب كورونا.. لجدد العراقي تعاقده 5 مواسم

كان النادي المصري البورسعيدي على وشك ربط لاعبه كريم العراقي، ظهير أيمن المنتخب الأولمبي بتعاقد جديد يشمل زيادة راتبه.

كريم العراقي النادي : المصري المصري

قال عبد الظاهر السقا مدير الكرة بالمصري: "العراق عقده ساري مع النادي، وتحركنا لتعديل راتبه، ليكون في فئة نجوم الفريق مكافأة له على التألق مع المنتخب الأولمبي في كأس الأمم تحت 23 سنة".

وأضاف السقا عبر إذاعة أون سبورت "اتفقنا مع كريم العراقي بنسبة 90% ولولا الظروف الحالية وتوقف الدوري بسبب فيروس كورونا، لجدد تعاقده 5 مواسم".

وعن إمكانية بيع كريم العراقي بنهاية الموسم الجاري، رد مدير الكرة "كريم تألق مع المنتخب الأولمبي، لكن لم يقدم شيئا للنادي ولم نستفد منه حتى الآن".

وأتم تصريحاته "لابد أن نتلقى مبلغا كبيرا حتى نفكر في بيعه، وإذا قررنا الاستغناء عنه لابد من تحديد بدائل، ويجب التنسيق بين الإدارة والجهاز الفني لاستغلال أي مبلغ كبير في تعويض الفريق من خلال الاختيار بين 3 بدائل أخرى مميزة".

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