كلوب يتحدث كما لم تعرفه من قبل عن "لاعب عادي" و"الرئيس الصديق" للاعبي ليفربول

"كرة القدم ليست هي أهم شيء هناك أمور أكثر أهمية في الحياة" تلك الكلمات تفصح قليلا عن ملامح شخصية المدير الفني لليفربول يورجن كلوب خارج الملعب وكيف أن العلاقات الإنسانية تمثل أهم بكثير له من مجرد تدريب فريقه.

وأجرى المدرب الألماني حوارا مع "إين ذا دافيل باج بودكاست" ويستعرضه FilGoal.com.

وكل ما يلي على لسان كلوب.

عن معاملته للاعبي ليفربول

أثق فيهم كثيرا، أؤمن بهم وبجهازي الفني وهذا أمر سهل للغاية لأنهم أشخاص رائعين في الأساس ولديهم مهارات عديدة.

لذا الآن يجب علينا التأكد من إننا نقوم بالأمر ذاته في ذات اللحظة ونسير في الاتجاه الصحيح.

لكن في النهاية هذه كرة قدم، مُجرد لعبة ليست بتلك الجدية، هي مُجرد لعبة، هناك أشياء أهم في الحياة، لذا حاول أن تستمع باللحظة إن أمكن.

لاعب عادي

كنت لاعا عاديا للغاية، بكل وضوح لم أكن ذلك اللاعب الجيد لكن رغم ذلك كنت ألعب طوال الوقت مع فريقي في الدوري لعدة أسباب.

كل مدرب لعبت معه كان يعتقد إنني أشكل جزءا هاما من الفريق.

كنت محرك الفريق إن حدث شيء خاطئ فأنا أذهب وأقول للجميع ذلك إن أمكن، وأقول لهم بإمكاننا التحسن وماذا علينا القيام به.

كنت أقوم بذلك الدور حينما كنت لاعبا.

علاقته مع لاعبي ليفربول

أنا المدير هنا في ليفربول أنا أقول من يلعب ومتى نتدرب وماذا نقوم به في المران، أنا من أقرر كل تلك الأشياء.

لكن بين كل تلك القرارات أستطيع أن أكون صديقا للاعبين، دائما أقول ذلك، أنا صديق للاعبي فريقي، ربما لست أفضل صديق لهم ولست الشخص الذي يفهم كل شيء لكنني أحاول.

لا أتظاهر بإنني مهتم، الحقيقة هي إنني أهتم، اللاعبون يعرفون كل شيء عني وعن زوجتي وعن أبنائي.

من الهام أن تعرف من تعمل معه ولماذا لديه دوافع للعمل.

من أين أتيت؟ هل أنت هنا لربح المال وهو شيء جيد، أم هنا لتجعل عائلتك فخورة بك؟؟ أو أنت هنا لتجعل البلد كلها تفخر بك؟

هناك أشياء عديدةد وأعتقد إنني أريد معرفتها عن اللاعبين وهذا يبني علاقة بيننا، يستطيعون التحدث إلي وهذا هام جدا.

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