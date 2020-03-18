حوار في الجول – ربيع ياسين يضع روشتة صناعة جيل ناجح: يمكننا تكوين منتخب حديدي

تحت إمرة ربيع ياسين مسؤولية تكوين جيل جديد للكرة المصرية، مثلما فعل وقدم جيلا توج بكأس أمم إفريقيا للشباب 2013، آخر تتويج مصري بهذه البطولة.

المدير الفني لمنتخب الشباب، يتحدث لـFilGoal.com عن روشتة صناعة جيل ناجح، بجانب أمور أخرى تخص الأهلي وتفشي فيروس كورونا.

وإلى نص الحوار

" منتخب الشباب حقق مكاسب عديدة لا تحصى من وراء المشاركة في بطولة كأس العرب الأخيرة بالمملكة العربية السعودية رغم عدم الحصول على اللقب والخروج من نصف النهائي".

"استفدنا بشدة في تكوين الشخصية الدفاعية والشراسة الهجومية والجوانب الخططية ووقفنا على العمود الفقري للمنتخب، الى جانب ما حققناه من مكاسب نتيجة اكتساب خبرات عديدة وتحمل للضغوط ومواقف سوف تكون إيجابية وتظهر نتائجها المميزة على اللاعبين خلال الفترة المقبلة".

" نملك جيلا مميزا من اللاعبين سوف يكون قادر على تحقيق البطولات وإمتاع الجماهير ونعمل في الوقت الراهن على إكساب اللاعبين كل ما يلزمهم لضمان الاستمرارية التي تعتبر التحدي الأكبر بالنسبة لكل جيل".

منتخب الساجدين الجديد

"منتخب الساجدين الجديد؟ بالفعل أحرص تماما على أداء اللاعبين للصلوات في وقتها .. من خلال الالتزام الديني والسلوكي يمكن تكوين منتخب حديدي".

"الأمر بالنسبة لي طبيعي .. يوم اللاعب يشمل ثلاث وجبات ومحاضرة ومران و5 صلوات .. هذا الجانب مهم للغاية للنقاء الروحي والتخلص من الضغوط والتوتر".

"بالنسبة للنشيد الوطني وعزفه في غرفة المحاضرات يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لي .. في منتخب الشباب نقوم بالتربية في هذا السن المبكر ولابد من غرس الحافز الوطني ، لابد أن يعي اللاعب منذ صغره قيمة ارتداء قميص يحمل علم بلده .. أقول لهم دائما إن هناك جنود على الحدود وسفراء في الخارج وغيرهم يحملون علم مصر بمنتهى المسئولية وأنتم كحاملين لهذا الحلم في المجال الرياضي يجب أن تؤدوا المطلوب منكم".

الأهلي وفايلر

" وصول الأهلي والزمالك الى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خطوة مهمة للغاية .. اتمنى وصولهما الى النهائي رغم صعوبة المهمة أمام فرق المغرب ، أن يكون اللقب مصريا يحقق مكاسب عديدة للكرة المصرية ولاسم مصر على الصعيد الخارجي".

" بالنسبة للنادي الأهلي ريني فايلر يسير بشكل جيد والظروف تساعده على ذلك من حيث دعم الجماهير وما يوفره مجلس إدارة النادي من مقومات، ولكن على الجماهير أن لا تركز على الأرقام القياسية، الأهلي حقق كل ما يمكن من أرقام قياسية وفاز بكل البطولات وفايلر لديه مهمة حقيقية وهي الفوز بأفريقيا واللعب في كأس العالم للأندية".

" معظم من مروا على تدريب الأهلي حققوا بطولات .. حتى أغلب من لم يوفقوا ورحلوا سريعا حصدوا بطولات .. الاهلي توج بكل البطولات من الدوري والكأس والبطولة العربية والسوبر الأفريقي والمحلي والكونفدرالية، الهدف الأكبر الآن هو كأس العالم للأندية وبشكل عام الأهلي بيئة مناسبة لصنع التاريخ بما يوفره الجمهور من دعم كبير وما توفره الإدارة من لاعبين ومقومات".

كورونا

" توقف المسابقات والنشاط الرياضي أمر لا مفر منه بعد أن أصبحت الأمور تتعلق بسلامة البشر بشكل عام في شتى أنحاء العالم، هذه محنة وابتلاء من الله ونتمنى ألا تطول وأن يحفظ بلادنا منها".

" هذه الأجواء نعيشها لاول مرة .. عندما كنت لاعبًا كان الاهلي يشارك في بلدان أفريقية وسط مخاوف من أمراض وأوبئة كانت منتشرة وقتها مثل الكوليرا والملاريا وغيرها في ظل وجود الحشرات والقوارض وغيرها ببعض دول القارة ، كنا نتحصن جيدا من خلال التطعيمات والإجراءات الوقائية ،لكن ما يحدث الآن موجة عالمية لا أحد بعيد عنها".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

كوميك بوك في الجول – تشابي ألونسو رمز الأناقة في كرة القدم

ما فعله كهربا سيكون له أثر لو توليت أي منصب في المنتخب"

أول صفقة صيفية للزمالك؟

نبيه يفجر مفاجأتين عن حسام غالي

تعرف على خطة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الموسم في 8 خطوات