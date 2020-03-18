لحسم موقفهم.. اجتماع بين لجنة التخطيط ورباعي الأهلي

تعقد لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو اجتماعا مع رباعي الفريق الأول لحسم موقفهم في ظل انتهاء عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

والرباعي المنشود هو شريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور.

وسيُجري الاجتماع في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات للتأكيد على تقدير الأهلي الكامل لما قدمه الرباعي للأهلي خلال السنوات الطويلة الماضية بالإضافة للسلوك الجيد داخل وخارج الملعب.

وستبدأ اللجنة اجتماعاتها غدا الخميس على جلستين، الأولى ستضم أحمد فتحي ووليد سليمان.

فيما تضم الجلسة الثانية كل من شريف إكرامي وحسام عاشور.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

كوميك بوك في الجول – تشابي ألونسو رمز الأناقة في كرة القدم

15 حالة إصابة بفيروس كورونا في نادي ألافيس

في ذكرى مئويته.. عندما اغترب النادي المصري

رئيس المصري: لا لاستئناف الدوري

حوار في الجول – ربيع ياسين: يمكننا تكوين منتخب حديدي