لحسم موقفهم.. اجتماع بين لجنة التخطيط ورباعي الأهلي

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 20:12

كتب : حسام نور الدين

الاهلى أحمد فتحي وليد سليمان

تعقد لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو اجتماعا مع رباعي الفريق الأول لحسم موقفهم في ظل انتهاء عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

والرباعي المنشود هو شريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور.

وسيُجري الاجتماع في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات للتأكيد على تقدير الأهلي الكامل لما قدمه الرباعي للأهلي خلال السنوات الطويلة الماضية بالإضافة للسلوك الجيد داخل وخارج الملعب.

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وستبدأ اللجنة اجتماعاتها غدا الخميس على جلستين، الأولى ستضم أحمد فتحي ووليد سليمان.

فيما تضم الجلسة الثانية كل من شريف إكرامي وحسام عاشور.

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الأهلي وليد سليمان أحمد فتحي حسام عاشور شريف إكرامي
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