سبورت: مانشستر يونايتد قد يكون وجهة جاريث بيل المقبلة

يتابع مانشستر يونايتد الإنجليزي وضع جاريث بيل مع ناديه ريال مدريد الإسباني تمهيدا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مانشستر يراقب وضع جاريث بيل وفي حالة الاستقرار على رحيله من ريال مدريد سيحاول ضمه.

وزعمت الصحيفة أن الراتب الكبير لجاريث بيل مع ريال مدريد يجعل ناديه يفكر في تركه مجانا في الصيف للتخلص منه.

الأمر الذي سيفتح الباب أمام يونايتد للدخول في مفاوضات للتعاقد مع نجم منتخب ويلز.

وينتهي تعاقد بيل مع ريال مدريد في صيف 2022.

وخرج بيل من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في الشهور الماضية وأصبح لا يعتمد عليه.

وكان بيل البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف ريال مدريد في عام 2014 قادما من توتنام.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

كوميك بوك في الجول – تشابي ألونسو رمز الأناقة في كرة القدم

15 حالة إصابة بفيروس كورونا في نادي ألافيس

في ذكرى مئويته.. عندما اغترب النادي المصري

رئيس المصري: لا لاستئناف الدوري

حوار في الجول – ربيع ياسين: يمكننا تكوين منتخب حديدي