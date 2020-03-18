سبورت: مانشستر يونايتد قد يكون وجهة جاريث بيل المقبلة

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 21:25

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

يتابع مانشستر يونايتد الإنجليزي وضع جاريث بيل مع ناديه ريال مدريد الإسباني تمهيدا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مانشستر يراقب وضع جاريث بيل وفي حالة الاستقرار على رحيله من ريال مدريد سيحاول ضمه.

وزعمت الصحيفة أن الراتب الكبير لجاريث بيل مع ريال مدريد يجعل ناديه يفكر في تركه مجانا في الصيف للتخلص منه.

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الأمر الذي سيفتح الباب أمام يونايتد للدخول في مفاوضات للتعاقد مع نجم منتخب ويلز.

وينتهي تعاقد بيل مع ريال مدريد في صيف 2022.

وخرج بيل من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في الشهور الماضية وأصبح لا يعتمد عليه.

وكان بيل البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف ريال مدريد في عام 2014 قادما من توتنام.

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