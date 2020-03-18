15 حالة إصابة بفيروس كورونا في نادي ألافيس

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 16:53

كتب : FilGoal

شعار نادي ألافيس

كشف نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني عن وجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في النادي.

وأصدر ألافيس بيانا رسميا، يكشف فيه المصابين بفيروس كورونا داخل النادي، ومنهم ثلاثة لاعبين من الفريق الأول.

وجاءت إصابات كورونا في ألافيس بواقع ثلاثة لاعبين في الفريق الأول، و7 لاعبين من طاقم التدريب، و5 عمال في النادي.

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ورفض ألافيس الكشف عن أسماء المصابين احتراما لخصوصية المرضى، لكن البيان أكد على أن كل الحالات في صحة جيدة، وتم عزلهم في أماكن آمنة.

يأتي إعلان ألافيس بإصابات كورونا بعد 6 حالات كشف عنها نادي إسبانيول، و35% من الفريق الأول لنادي فالنسيا بين لاعبين وجهاز تدريبي.

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