15 حالة إصابة بفيروس كورونا في نادي ألافيس

كشف نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني عن وجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في النادي.

وأصدر ألافيس بيانا رسميا، يكشف فيه المصابين بفيروس كورونا داخل النادي، ومنهم ثلاثة لاعبين من الفريق الأول.

وجاءت إصابات كورونا في ألافيس بواقع ثلاثة لاعبين في الفريق الأول، و7 لاعبين من طاقم التدريب، و5 عمال في النادي.

ورفض ألافيس الكشف عن أسماء المصابين احتراما لخصوصية المرضى، لكن البيان أكد على أن كل الحالات في صحة جيدة، وتم عزلهم في أماكن آمنة.

يأتي إعلان ألافيس بإصابات كورونا بعد 6 حالات كشف عنها نادي إسبانيول، و35% من الفريق الأول لنادي فالنسيا بين لاعبين وجهاز تدريبي.

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