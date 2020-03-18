15 حالة إصابة بفيروس كورونا في نادي ألافيس
الأربعاء، 18 مارس 2020 - 16:53
كتب : FilGoal
كشف نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني عن وجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في النادي.
وأصدر ألافيس بيانا رسميا، يكشف فيه المصابين بفيروس كورونا داخل النادي، ومنهم ثلاثة لاعبين من الفريق الأول.
وجاءت إصابات كورونا في ألافيس بواقع ثلاثة لاعبين في الفريق الأول، و7 لاعبين من طاقم التدريب، و5 عمال في النادي.
ورفض ألافيس الكشف عن أسماء المصابين احتراما لخصوصية المرضى، لكن البيان أكد على أن كل الحالات في صحة جيدة، وتم عزلهم في أماكن آمنة.
📋 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹, Grupo @Baskonia - #Alavés
🔗 https://t.co/PVkW8orbZy pic.twitter.com/a94E8TMjHN— Deportivo Alavés (@Alaves) March 18, 2020
يأتي إعلان ألافيس بإصابات كورونا بعد 6 حالات كشف عنها نادي إسبانيول، و35% من الفريق الأول لنادي فالنسيا بين لاعبين وجهاز تدريبي.
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