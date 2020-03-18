رئيس المصري: لا لاستئناف الدوري.. العالم يمنع الناس من النزول إلى الشوارع

اعترض سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري على استئناف منافسات بطولة الدوري التي توقفت للحد من انتشار فيروس كورونا.

صرح حلبية عبر قناة أون تايم سبورتس "أتمنى ألا يعود الدوري، وتكون لدينا فرصة لترتيب أوراقنا بالتنسيق بين الأندية والمسؤولين عن الكرة وإعادة التفكير في كل شؤون اللعبة".

وأضاف "أمامنا شهرين فقط.. الجيوش تنزل الشوارع في كل دول العالم لمنع الناس من المشي في الشوارع بسبب كورونا".

وواصل رئيس النادي البورسعيدي "ماذا يحدث إذا تم استئناف النشاط بعد 15 يوما ثم نكتشف لاعبا منافسا مصابا بكورونا".

وأردف "على مسؤوليتي، لدينا لاعبون مصابون بكورونا، ولن يعلن أحد (يقصد الأندية)".

وأكد سمير حلبية في ختام تصريحاته "حتى الآن لم نكتشف أي حالة إيجابية بين لاعبي المصري مصاب بفيروس كورونا".

مجلس الوزراء المصري كان قد أوقف النشاط الرياضي في مصر لأسبوعين، لوقف تفشي فيروس كورونا.

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