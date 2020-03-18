يواكيم لوف: الأرض تدافع عن نفسها قليلا ضد الإنسان.. الآن تتحد البشرية

يرى يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا أن الأرض تدافع عن نفسها قليلا ضد الإنسان بشأن انتشار فيروس كورونا في العالم.

وتسبب فيروس كورونا في إيقاف الأنشطة الرياضية حول العالم بسبب سرعة انتقاله بين البشر، واعتبرته منظمة الصحة العالمية وباء عالمي.

وقال لوف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للاتحاد الألماني نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "يبدون أن الأرض تدافع عن نفسها قليلا ضد الإنسان".

وأوضح "الإنسان لا يزال يعتقد أنه قادر على فعل كل شيء ويعرف كل شيء ".

وتحدث لوف عبر الفيديو قائلا: "شهد العالم من قبل احتراقا مثل أحداث أستراليا وأصيب بـ الإيبولا في إفريقيا لكن لم تكن بنفس السرعة التي وصلنا إليها".

وتابع لوف "الآن لدينا شيء يهم البشرية بأكملها، وهذا ما يهم حقا في اتحاد البشرية".

وكان من المفترض أن يواجه منتخب ألمانيا منتخبي إسبانيا وإيطاليا وديا هذا الشهر ضمن التوقف الدولي.

لكن بسبب انتشار فيروس كورونا تم إيقاف النشاط الرياضي حول العالم لحين إِشعار آخر.

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