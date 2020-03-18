اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد على إقامة الأولمبياد في موعدها ومد فترة التأهيل

عقد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعا مع ممثلي اللاعبين من كل دول العالم عبر الفيديو لمناقشة موقف أولمبياد طوكيو 2020.

وسبق هذا الاجتماع جلسة أخرى عبر الفيديو مع ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية.

وشهد الاجتماع تأكيدا على أن الأولمبياد في موعدها حتى الآن خلال شهر أغسطس المقبل.

مع مد فترة التأهيل إلى يونيو بدلا من مايو.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية أصدرت بيانا رسميا أمس الثلاثاء تؤكد خلاله أنه من المبكر الحديث عن تأجيل الأولمبياد.

وأكد رئيس الوزراء الياباني على أن إقامة الأولمبياد في موعدها انتصارا للعالم على فيروس كورونا.

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