إبراهيموفيتش: إيطاليا أعطتنى الكثير وحان وقت ردي.. ويمزح: أنا من سأواجه كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 17:26

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش - رونالدو - يوفنتوس - ميلان

نشر مهاجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش رسالة مصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن فيها جمعه تبرعات لصالح المستشفيات الإيطالية لمكافحة فيروس كورونا.

زلاتان إبراهيموفيتش

النادي : ميلان

وقال إبراهيموفيتش في الفيديو: "مرحبا أنا زلاتان إبراهيموفيتش، إيطاليا أعطتني الكثير وفي تلك اللحظة الدرامية أرغب في تقديم شيء ما للبلد التي أحبها".

وأضاف "قررت مع من يعملون معي جمع تبرعات للمستشفيات واستخدام قوتي في نشر الرسالة على أوسع نقاط، هذه مشكلة خطيرة وعلينا التكاتف والأمر ليس حول ذلك الفيديو فقط".

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وأكمل المهاجم السويدي المخضرم "أنا أعتمد على كرم زملائي والرياضيين ومن يرغب في التبرع سواء بمبلغ قليل أو كبير وفقا للإمكانيات المتاحة لطرد ذلك الفيروس بعيدا عنا".

وتابع "معا يمكننا مساعدة الأطباء والمستشفيات الذين يعملون بلا كلل يوميا لإنقاذ حياتنا نحن علينا تشجيعهم، لنطرد جميعا ذلك الفيروس ونفوز بتلك المباراة"

وأتم إبراهيموفيتش حديثه مازحا "وتذكروا إن لم يواجه الفيروس زلاتان، زلاتان سيواجه الفيروس".

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