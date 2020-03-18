في الدرجة الثانية – مدرب شبان قنا لـ في الجول: توقف الدوري سيشّرد اللاعبين

يرى كمال الزين المدير الفني لنادي شبان قنا بأن توقف مسابقة الدوري سيشرد اللاعبين.

وقال الزين في تصريحات لـFilGoal.com: "الصحة مهمة للجميع ولكن يجب مراعاة ظروف الأندية. نحن أكثر نادي سيتعرض للضرر ماديا، واأيضا في حالة ضغط المباريات بسبب المسافة بينا وبين الأندية".

وأضاف "لدينا ثلاثة لاعبين موظفين في جهات حكومية، بينما الباقون لا يعملون سوى بكرة القدم".

مدرب شبان قنا أتبع "إلغاء المسابقة سيضطر اللاعبين للعمل بأعمال لا تليق بهم من أجل مبلغ مادي قليل, ستجد لاعب يعمل علي توك توك ولاعب آخر بالعمالة اليومية وفي النهاية يسمى لاعب كرة قدم".

الزين أكمل "نريد إكمال المسابقة وضغط الخمس جولات المتبقية في ثلاث أسابيع".

واستمر "اللجنة الخماسية لابد أن تضع أكثر من خطة لتنفيذها إذا تم استكمال النشاط. حتى لا يتسبب ذلك بضرر للأندية، ويجب أيضا تحمل تعقيم كل الملاعب التي ستقام عليها كل المباريات".

المدير الفني استرسل "توقف الدوريات الأوروبية بسبب الحالات التي تم اكتشافها لديهم، لكن الصعيد درجة الحرارة فيها عالية جدا، وستتحسن الأمور خلال الأيام المقبلة".

وأتم "بعض الاندية في الصعيد تواجه كوارث بعدم صرف مستحقات اللاعبين، لأنهم لا يعلمون بالفترة المقبلة. أندية الممتاز لن تتأثر ماديا فنحن قمنا بصرف مبالغ هذا الموسم لنحقق إنجاز بالتواجد بالمربع الذهبي رغم الرواتب الضعيفة".

نادي شبان قنا يحتل حاليا المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية المصري (الصعيد) برصيد 31 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن بني سويف صاحب الصدارة.

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