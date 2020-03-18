مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: صحة البشر أهم من الكرة.. منحنا اللاعبين إجازة طويلة

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 15:14

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

كشف أدهم السلحدار مدرب النادي الإسماعيلي عن إجازة طويلة للاعبي فريقه بسبب توقف النشاط.

وقال السلحدار في تصريحات لـFilGoal.com: "منحنا اللاعبون إجازة 10 أيام. الإجازة ليست نهائية، ولكننا ننتظر التعرف على طبيعة الأوضاع وما ستستقر عليه حتى نصدر قرار نهائي بمدة الإجازه واستئناف الاستعدادات".

وتابع "ما نفعله، سيعتمد على أن صحة البشر هي الأهم، وأن الكل يسعى لتحقيق هذا الهدف".

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السلحدار أتم "بالتالي، فإن صحة البشر أهم من ممارسة كرة القدم وعودة النشاط الكروي بوجه عام".

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