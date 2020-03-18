عبد الحفيظ يعلن: توقيع غرامة على رمضان وبادجي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن توقيع غرامة على الثنائي رمضان صبحي وأليو بادجي بسبب مشادة بينهما في مران يوم الإثنين الماضي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "ما حدث أمر مرفوض تماما داخل الأهلي، ومن ثم تم توقيع عقوبة مالية على الثنائي".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق سبب المشادة يعود لاختلاف بين ثنائي الأهلي حول طريقة اللعب في التقسيمة وتمرير الكرة والأولوية في قيادة الهجمات.

جاء ذلك بعدما كان رمضان وبادجي يلعبان في الفريق ذاته خلال التقسيمة وتطور الخلاف إلى مشادة فشل ريني فايلر المدير الفني للفريق في السيطرة عليها ليُجبر على إنهاء المران.

ووصل الخلاف إلى احتكاك جسدي بين كلا اللاعبين في غرف خلع الملابس وتدخل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق وفايلر ليوقفا المشادة.

وأجبر إكرامي وفايلر طرفي الخلاف رمضان وبادجي على التصالح في غرفة خلع الملابس.

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