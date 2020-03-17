إسبانيول يعلن إصابة 6 من أفراده بفيروس كورونا

أعلن نادي إسبانيول الإسباني، إصابة 6 من أفراده بفيروس كورونا المتسجد.

النادي الكتالوني أعلن عبر موقعه الرسمي، عن ظهور 6 عينات فحص إيجابية لفيروس كورونا بين أفراده من لاعبين وجهاز فني.

ولم يكشف البيان عن هوية المصابين الستة، واكتفى بالإشارة إلى عددهم الإجمالي.

وذكر إسبانيول أن كل المصابين الستة ظهرت عليهم أعراض بسيطة للمرض، وأنهم حاليا ينفذون التوصيات الطبية.

COMUNICAT OFICIAL | Detectats 6 casos de COVID-19 al RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/jxtE8s75uc COMUNICADO OFICIAL | Detectados 6 casos de COVID-19 en el RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/C4wfhrMg64#Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/bD3VA1mMav — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 17, 2020

ليصير إسبانيول ثاني نادي كرة قدم في إسبانيا يتعرض لهجوم فيروس كورونا، بعد فالنسيا الذي أعلن أمس الإثنين إصابة 35% من أفراده.

ووصل عدد الوفيات في إسبانيا بسبب فيروس كورونا إلى 500، فيما ارتفع عدد الحالات المصابة اليوم الثلاثاء إلى 11200 حالة إيجابية.

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