إسبانيول يعلن إصابة 6 من أفراده بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 23:01

كتب : FilGoal

إسبانيول

أعلن نادي إسبانيول الإسباني، إصابة 6 من أفراده بفيروس كورونا المتسجد.

النادي الكتالوني أعلن عبر موقعه الرسمي، عن ظهور 6 عينات فحص إيجابية لفيروس كورونا بين أفراده من لاعبين وجهاز فني.

ولم يكشف البيان عن هوية المصابين الستة، واكتفى بالإشارة إلى عددهم الإجمالي.

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وذكر إسبانيول أن كل المصابين الستة ظهرت عليهم أعراض بسيطة للمرض، وأنهم حاليا ينفذون التوصيات الطبية.

ليصير إسبانيول ثاني نادي كرة قدم في إسبانيا يتعرض لهجوم فيروس كورونا، بعد فالنسيا الذي أعلن أمس الإثنين إصابة 35% من أفراده.

ووصل عدد الوفيات في إسبانيا بسبب فيروس كورونا إلى 500، فيما ارتفع عدد الحالات المصابة اليوم الثلاثاء إلى 11200 حالة إيجابية.

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