مصير الدوري - رئيس المصري لـ في الجول: يجب إلغاء المسابقة فورا

طالب سمير حلبية رئيس نادي المصري بضرورة إلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم وإلغاء كافة المسابقات لمختلف الرياضات في مصر.

وقال حلبية لـFilGoal.com: "لابد من صدور قرار بإلغاء الدوري المصري فورا ومعه كافة الدوريات لمختلف الألعاب، لأن سلامة المواطن المصري أهم من أي شيء".

وأضاف "الحل الأمثل هو إلغاء الدوري واعتباره كأن لم يكن، ولا بديل عن ذلك والتفكير من الآن عن شكل المسابقة في الموسم الجديد".

وأكمل "ولكن اتحاد الكرة لا يستطيع اتخاذ قرار جاد وحاسم، ماذا قدم للأندية حتى الآن؟".

وواصل "أعضاء الاتحاد يعطلون مصالح الأندية بدلا من تيسيرها ومساعدتهم في كافة المواقف الصعبة".

وشدد "تفعيل رابطة الأندية أمر هام مثلما أشار مرتضى منصور رئيس الزمالك منذ فترة لتكون مهمتها اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الأندية والمسابقة".

وانتقل للحديث عن دوري الدرجة الثانية قائلا: "ماذا قدم اتحاد الكرة للأندية الصاعدة للدوري الممتاز وما هو العائد المادي الذي تحصل عليه الأندية ليساعدها على الاستمرار في الدوري، فنظام الاتحاد يجعل الأندية تصعد لتهبط مرة أخرى دون تقديم أي شيء يذكر".

وأردف "البقاء في الدوري يحتاج ميزانية كبيرة وتوزيع العائد المادي على الأندية ليس بالشكل العادل".

وطالب "في الموسم المقبل ومع انتهاء أزمة فيروس كورونا بسلامة الجميع أتمنى التخطيط الجيد لشكل المسابقة وعودة الجماهير".

وأوضح "منحنا لاعبينا راحة حتى يوم السبت المقبل ومن المحتمل أن تمتد الفترة لأسبوعين وبعدها سنجري فحوصات على كل اللاعبين للتأكد من سلامتهم".

وأتم تصريحاته "إلغاء الدوري هو القرار الذي ينهي الجدل حول المسابقة ويحافظ على سلامة كل فرد وبالتأكيد نتمنى السلامة للجميع".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

عندما طُرد 19 لاعبا في مباراة واحدة

كوميك بوك في الجول - تشابي ألونسو

لاعب طنطا يكشف لـ في الجول سبب فشل انتقاله لـ الأهلي

فيروس كورونا يصيب لاعبا جديدا في يوفنتوس

تعرف على خطة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الموسم في 8 خطوات