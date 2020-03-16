رسميا - إيقاف النشاط الرياضي في السودان لمدة شهر

قرر المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة السودان إيقاف النشاط الرياضي والمنافسات لمدة شهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في إيقاف عدد كبير من المسابقات الرياضية على مستوى العالم للحد من انتشاره.

وسجلت السودان الإصابة بحالة واحدة فقط من فيروس كورونا وأدت إصابته للوفاة.

وأوضح بيان المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالسودان أن قرار الإيقاف لمدة شهر بداية من 15 مارس.

ويأتي ذلك بناء على اجتماع مع مجلس الحكومة الذي تم عقده أمس الأحد.

ويشمل إيقاف النشاط الرياضي إيقاف كل المسابقات والتجمعات الرياضية بالاتحادات والصالات والمسابح وملاعب الخماسيات والمجمعات الرياضية.

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