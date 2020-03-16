تقرير: أرسنال وتوتنام ولاتسيو يتنافسون على ضم لوفرين

تتنافس أندية أرسنال وتوتنام ولاتسيو على ضم ديان لوفرين مدافع ليفربول الصيف المقبل.

لوفرين لا يشارك كثيرا هذا الموسم بسبب تألق فيرجيل فان دايك وجو جوميز في مركز قلب الدفاع.

وذكرت جريدة إكسبرس أن الأندية الثلاثة تهتم بضم المدافع الكرواتي الذي خرج من حسابات يورجن كلوب مدرب الريدز.

وأشار التقرير إلى أن صفقة انتقال لوفرين ستكلف من يرغب في ضمه نحو 18 مليون جنيه استرليني.

ويتبقى عام واحد في عقد لوفرين مع الريدز.

لوفرين (30 عاما) كان شريكا مثاليا لـ فيرجيل فان دايك في عمق دفاع ليفربول خلال النصف الثاني لموسم 2017\2018، ثم قاد بلاده كرواتيا لنهائي كأس العالم، قبل أن تنهار مسيرته.

مدافع ساوثامبتون السابق عاد مصابا إلى فريقه ليفربول مطلع الموسم الماضي، مما أثار غضب النادي، وأبعده عن التشكيل الأساسي طوال الأشهر التالية.

لوفرين اكتفى بالمشاركة في 18 مباراة فقط طوال الموسم الماضي، بواقع 1261 دقيقة، وخسر مكانه لصالح الكاميروني جويل ماتيب.

في الموسم الجديد، لم يلعب لوفرين سوى 14 مباراة.

طالع نصائح منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا.

اقرأ أيضا:

عندما تسببت الطبيعة القارصة في تجميد كرة القدم

قائد الوداد يرد على "شائعة" إصابته بـ كورونا

الأهلي يجمّد أنشطته

الإسماعيلي "محجوز" في المغرب بعد تعليق رحلات الطيران

نيدفيد يقاضي المركز الطبي الألماني