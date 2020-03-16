ميرور: غضب في تشيلسي من ماونت بعد ظهوره في العلن رغم عزل الفريق

الإثنين، 16 مارس 2020 - 11:31

كتب : FilGoal

ماسون ماونت - تشيلسي - ليستر سيتي

تشعر إدارة نادي تشيلسي بغضب شديد تجاه نجمها الشاب مايسون ماونت، بعد ظهوره في العلن رغم العزل الفردي الذي يخضع له النادي، مع ديكلان رايس لاعب وسط وست هام يونايتد ومنتخب إنجلترا، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ماسون ماونت

النادي : تشيلسي

تشيلسي

ماونت يواجه غضب عارم من مسؤولي تشيلسي خلال الوقت الحالي وفقا للتقرير، بعدما طلبت منه الإدارة أن يظل في المنزل لـ١٤ يوما أو أكثر، لكنه ظهر في العلن، ومن المتوقع أن توقع عليه غرامة كبيرة، وبكل تأكيد سيتحرك فرانك لامبارد مدرب الفريق لمعاقبته بدوره.

وقال متحدث باسم تشيلسي للصحيفة إن النادي قد ذكر ماونت بمسؤولياته تجاه المجتمع وأيضا تصرفاته.

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وكان تشيلسي قد أعلن في وقت سابق إصابة لاعبه كالوم هودسون أودوي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وفيما بعد أعلن النادي اللندني دخول فريقه في عزل تام للحد من انتشار الفيروس وفقا لتعليمات الحكومة البريطانية.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بجانب بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

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