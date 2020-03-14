أسوان لـ في الجول: إيقاف الدوري قرار موفق للغاية.. وسلامة المواطنين أهم من كرة القدم

أثنى أحمد سليمان رئيس نادي أسوان على قرار اتحاد الكرة بإيقاف الدوري المصري لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كوروناز

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كل أنشطته لمدة أسبوعين بناء على تعليمات وزارة الرياضة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال أحمد سليمان لـFilGoal.com: "القرار موفق للغاية وكل دول العالم أوقفت كرة القدم وأي أنشطة رياضية بها".

وأضاف "أهم شيء هو صحة وسلامة المواطنين وأمن البلد، وكل هذه الأمور أهم من كرة القدم".

وأكمل "بعد إنتهاء فترة تعليق مباريات الدوري أتمنى أن تكون الأمور أفضل في مصر، وإذا كان هناك احتياج لزيادة فترة التوقف لمواجهة الفيروس سنرحب بذلك".

وأتم "سنعقد اجتماعا لمجلس الإدارة لمناقشة ظروف الفريق ووضع خطة تجهيزه للفترة المقبلة خلال إيقاف الدوري".

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 17 مباراة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

اقرأ أيضا:

تعليق النشاط الرياضي في مصر

رسالة مؤثرة من ميسي بسبب كورونا

عودة رمضان صبحي

فضيحة جنسية داخل جدران برشلونة