نادي الأوليمبي يُعلق أنشطته الرياضية والاجتماعية لمدة أسبوعين

قرر مجلس إدارة نادي الأوليمبي برئاسة طارق السيد، تعليق التدريبات والأنشطة الرياضية داخل النادي لمدة أسبوعين بداية من يوم الأحد.

وجاء قرار الأوليمبي في أعقاب قرار مجلس الوزراء المصري بتعليق الأنشطة الرياضية في مختلف الأماكن الرياضية لمدة أسبوعين.

كما قررت إدارة النادي تعليق الندوات والحفلات وجميع التجمعات داخل النادي، لنفس المدة.

ويعقد طارق السيد اجتماعه اليوم مع المدير التنفيذي في حضور مجلس إدارة النادي لإبلاغ رؤساء الأجهزة الرياضية واللجان بتنفيذ القرار.

وأعلن اتحاد الكرة بشكل إيقاف تعليق نشاط الكرة في مصر لمدة 15 يوما بداية من يوم الإثنين المقبل. (طالع التفاصيل)

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