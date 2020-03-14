بسبب كورونا.. الأهلي يرجئ استضافة بطولتي إفريقيا للطائرة رجال وسيدات

السبت، 14 مارس 2020 - 19:33

كتب : حسام نور الدين

تتويج الأهلي بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة ضد الزمالك

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم السبت، إرجاء استضافة بطولتي إفريقيا لكرة الطائرة رجال وسيدات، في الوقت الحالي.

وكان مقررا أن يستضيف الأهلي مسابقتي الطائرة في نهاية مارس وحتى منتصف أبريل المقبل.

وتأتي خطوة الأهلي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

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وضرب فيروس كورونا بلدان متفرقة في قارة إفريقيا، أبرزها مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، والسنغال، وجنوب إفريقيا.

وتسبب فيروس كورونا في تجميد النشاط الكروي داخل مصر بقرار من رئاسة الوزراء.

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