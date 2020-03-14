وادي دجلة لـ في الجول: جلسة مع الجهاز الفني لوضع خطة فترة إيقاف الدوري

ينتظر مسؤولي وادي دجلة عقد جلسة مع نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للفريق لمعرفة خطة الأصفر خلال فترة إيقاف الدوري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كل أنشطته لمدة أسبوعين بناء على تعليمات وزارة الرياضة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال نديم ماجد سامي نائب رئيس شركة كرة القدم في وادي دجلة لـFilGoal.com: "سنعقد غدا الأحد جلسة مع الجهاز الفني لوضع خارطة طريق الفريق خلال الأسبوعين المقبلين".

وأضاف "القرار صُدر للتو ولم نتخذ حتى الآن أي قرارات".

وأتم تصريحاته "ننفذ بعض الإجراءات الاحترازية بفروع النادي بأكملها مثل التعقيم وأمور أخرى من أجل الحفاظ على سلامة الأعضاء".

ويحتل وادي دجلة المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من 18 مباراة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

اقرأ أيضا:

تعليق النشاط الرياضي في مصر

رسالة مؤثرة من ميسي بسبب كورونا

عودة رمضان صبحي

فضيحة جنسية داخل جدران برشلونة