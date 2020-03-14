برانديلي: إيطاليا تأخرت للغاية.. فقدت أصدقائي بسبب كورونا بالفعل

كشف تشيزاري برانديلي، المدير الفني الأسبق لـ منتخب إيطاليا، عن فقدانه بعض أصدقائه بسبب تفشي وباء كورونا في بلاده.

إيطاليا تشهد حالة طوارئ كاملة وحظر للتجوال، أملا في السيطرة على فيروس كورونا الذي اتخذ من لومبارديا وشمال البلاد بؤرة شرسة له في الأسابيع الماضية.

وصرّح برانديلي عبر راديو "لادي" الإيطالي: "فقدت أصدقاء بسبب كورونا، إنه أمر فظيع. كل ما يسعنا هو البقاء في المنزل وتجنُب الاختلاط".

وأضاف: "في بلدة صغيرة كبلدتي، أورزينوفي، قاموا بتنظيم مباراة بوتشي (لعبة إيطالية) مع قرية أخرى في لودي، ويبدو أن تفشي الوباء بدأ من هناك".

وأكمل: "أتواصل مع أصدقائي وعائلتي، بعضهم تلقى نتيجة تحليل إيجابية ويتواجد حاليا في الحجر الصحي".

وشدد: "البقاء في المنزل لبعض الوقت ليس تضحية عظيمة لنا، فكّروا في هؤلاء الذين يعملون في المستشفيات ولم يروا أحبائهم منذ عدة أيام",

وتحسّر: "لسوء الحظ، أعتقد أننا أغلقنا كل شيء متأخرين أسبوعا. الآن علينا تقديم تضحيات صغيرة من أجل الصالح العام".

وأتم: "لعل الطبيعة حاولت إخبارنا أننا نسير بسرعة قصوى، وأنه يتوجب علينا إعادة تركيزنا".

برانديلي (62 عاما) درّب منتخب إيطاليا بين 2010 و2014، وقاده لوصافة يورو 2012.

كما أشرف برانديلي على العديد من الأندية خلال مسيرته الطويلة، أبرزها: بارما، وروما، وفيورنتينا، وفالنسيا، وجنوى.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة بـ فيروس كورونا داخل إيطاليا صباح اليوم السبت، 17660 حالة، منها 1268 وفاة.

وتعد إيطاليا ثاني أكثر دول العالم تأثرا بفيروس كورونا بعد الصين.

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