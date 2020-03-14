المصري لـ في الجول: حياة المواطنين أهم من كرة القدم.. والتوقف فرصة جيدة للراحة

"المسؤولية تحتم علينا حماية أرواح المواطنين وكرة القدم لا تقارن مع سلامة البشر".. هكذا علق عبد الظاهر السقا المدير الرياضي في النادي المصري على قرار إيقاف الدوري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كل أنشطته لمدة أسبوعين بناء على تعليمات وزارة الرياضة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال عبد الظاهر السقا لـFilGoal.com: "كان من الطبيعي إيقاف الدوري المصري على غرار ما حدث في كبرى الدوريات الأوروبية والبطولات العالمية خوفا من تفشي الفيروس".

وأضاف "إذا تحدثنا عن كرة القدم مقارنة بحياة الأشخاص فالاختيار سيكون الحفاظ على حياة المشجعين والبشر والأمر لا يتوقف عند اللاعبين والمدربين فقط".

وأوضح "إيقاف النشارط الكروي والرياضي يصحبه ضرر كبير لكثير من الفئات ولكن واقع المسؤولية يحتم علينا حماية روح أي إنسان حتى لو كان فردا واحدا، وفي النهاية كرة القدم رياضة ترفيهية وتنافسية ومن السهل تعويض المباريات المؤجلة ولكن حياة أي إنسان لا تعوض".

وانتقل للحديث عن فريقه قائلا: "استعدنا اللاعبين المصابين مثل بهاء مجدي وأحمد مسعود يقترب من المشاركة في التدريبات".

وواصل "سنضع أيضا لائحة مالية جديدة تجمع بين الثواب والعقاب ولن يكون هناك أي امتيازات مالية إلا بعد تصحيح وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري".

واستمر في حديثه "تأجيل المباريات جاء منصفا للفريق من أجل التقاط الأنفاس خاصة وأننا كنا نخوض المواجهات بشكل متتالي دون راحة".

وأتم تصريحاته "توقف الدوري سيتيح لأندية الدوري منح لاعبيها راحة محددة مع وضع برنامج تأهيلي بعد العودة من الراحة السلبية".

ويحتل المصري المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد خوض 16 مباراة.

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