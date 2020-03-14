الاتحاد المغربي يعلن إيقاف كل مباريات كرة القدم حتى إشعار آخر

السبت، 14 مارس 2020 - 12:04

كتب : FilGoal

الاتحاد المغربي لكرة القدم

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم إيقاف كل منافسات كرة القدم بكل فئاتها، حتى إشعار آخر.

ويأتي قرار الاتحاد المغربي في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب 8 حالات وحصد روحا في المغرب حتى اللحظة.

إيقاف الكرة المغربية يأتي في وقت تتداخل فيه الكرة المصرية معها بشكل كبير.

أخبار متعلقة
فيورنتينا يعلن إصابة ثنائي الفريق وإخصائي العلاج الطبيعي بفيروس كورونا فيفا يوصي بعدم لعب مباريات دولية في مارس وأبريل ويلغي قاعدته بسبب كورونا الحالة الأولى في الدوري الألماني.. إصابة لاعب بادربورن بـ كورونا

فكان من المنتظر أن يواجه الرجاء المغربي الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة العربية غدا الأحد في كازابلانكا، بعد أن فاز الإسماعيلي الموجود حاليا في المغرب ذهابا 1-0.

وكذلك، يواجه الأهلي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، في ظل وجود دربي مصري – مغربي آخر في نفس الدور بين الزمالك والرجاء مطلع شهر مايو المقبل.

بيراميدز أيضا، يواجه هورويا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، وإن فاز سيواجه الفائز من نهضة بركان المغربي ومواطنه حسنية أغادير في نهائي من المنتظر أن يقام على أرض مغربية كذلك.

ويأتي قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تزامنا مع قرار الحكومة المغربية بمنع التجمعات المكونة من 50 شخصا فيما فوق، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.

اقرأ أيضا

إجراءات وقائية في الدوري المصري لمواجهة كورونا

تعرف على كل الأحداث الرياضية التي تأثرت بفيروس كورونا

الأندية الإيطالية ترفض لعب مباريات فاصلة وتقدم مقترحا لإنهاء الموسم

لا يوجد حل مثالي.. 3 مقترحات لكيفية إنهاء الدوري الإنجليزي

إكرامي: إيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشرية أصبح ضرورة.. لم يعد خيارا

كورونا المغرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد 89 يوما.. رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي 25 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: الدوري مستمر.. لن يتم تجميد النشاط إلا في حالة واحدة 48 دقيقة | الدوري المصري
السعودية تعلق النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا ساعة | السعودية
آلافيس يعلن إصابة عضوين من طاقمه التدريبي بـ كورونا ساعة | أوروبا
عضو الإسماعيلي لـ في الجول: تم إبلاغنا بتأجيل مواجهة الرجاء.. نحاول العودة مبكرا ساعة | الوطن العربي
تأجيل مواجهة الرجاء والإسماعيلي في البطولة العربية 2 ساعة | مصر
يومان راحة للمصري قبل بدء الاستعداد للإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
الاتحاد المغربي يعلن إيقاف كل مباريات كرة القدم حتى إشعار آخر 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 2 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 3 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك