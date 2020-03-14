تيليجراف: ليفربول سيتوج بطلا للدوري الإنجليزي إذا ألغيت المسابقة

تزعم صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية بأن ليفربول سيتوج بطلا للدوري الإنجليزي في حالة عدم استكمال المسابقة.

رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت تعطيل الدوري الإنجليزي حتى بداية شهر أبريل المقبل، خوفا من انتشار فيروس كورونا. توقف هو الأطول في تاريخ المسابقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.

وحسب قواعد الدوري الإنجليزي، فلا يوجد ما يحدد طريقة التعامل مع توقف بطولة الدوري قبل استكمالها لأسباب بخلاف الحرب.

ليفربول سيكون الفريق الأكثر تضررا في إنجلترا في حالة إلغاء الدوري، إذ أن الفريق على بعد 6 نقاط فقط من التتويج باللقب لأول مرة منذ 30 عاما.

وقال ممثل أحد أندية الدوري الإنجليزي –لم يفصح عنه- في تصريحات لصحيفة "ديلي تيليجراف": "توجد أمور كثيرة على المحك الآن. هناك تركيز عما إذا كان ليفربول سيكون بطلا للمسابقة، لكن لا علاقة لهذا الأمر بسير الأحداث".

وأتم "نيتنا حتى الآن هي العودة واستكمال المسابقة، لكن لا أحد يعرف ما سيجري في المستقبل".

رابطة الدوري الإنجليزي وضعت خطة لعودة البطولة يوم 3 أبريل، مع 3 أبريل، مع إيجاد تواريخ للمباريات المؤجلة سيكشف عنها يوم عودة المسابقة.

في المقبل، وفي ظل إصابة مايكل أرتيتا مدرب أرسنال بفيروس كورونا، ضمن 7 أندية تضررت حتى الآن وأجبرت على إقامة عزل طبي للاعبيها، فإن العودة في هذا التاريخ يبدو مصدر شك.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 82 نقطة بعد مرور29 جولة، وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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