كاستييخو عن الحياة في ميلانو حاليا: المتاجر تبدو كالمستشفيات

تحدث سامو كاستييخو جناح نادي ميلان عن الحياة في مدينة ميلانو بالوقت الحالي وفي ظل انتشار فيروس كوورنا.

إيطاليا أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا في أوروبا، إذ تسبب المرض في 15 ألف حالة إصابة حتى الآن حسب الأرقام الرسمية.

وقال كاستييخو في تصريحات لبرنامج "البارتيزادو دي كوب" الإذاعي الإسباني: "ذهبت إلى السوبر ماركت الأسبوع الماضي، لكنه كان تماما كالمستشفى. أناس يرتدون كمامات وقفازات".

وأضاف "أمكث في منزلي منذ يوم الإثنين الماضي. منذ قرار تأجيل الدوري، والتعليمات أن نبقى في منازلنا حتى الإثنين المقبل".

كاستييخو أتبع "أعتقد أن الإجراءات المتخذة ستستمر لفترة أطول. فبعض اللاعبين أصيبوا بالعدوى بالفعل".

الجناح الإسباني واصل "بإمكانك مغادرة المنزل في عزلة فقط. فقط لظروف العمل والطوارئ، وللذهاب إلى الصيدلية أو السوبر ماركت".

وأوضح "في الأسبوع الماضي ذهبت إلى السوبر ماركت ولم نكن قد وصلنا إلى النقطة التي نحن فيها الآن حتى، ومع ذلك وجدت المكان أشبه بمستشفى، والناس يرتدون الكمامات والقفازات. بإمكانك الذهاب إلى السوبر ماركت وحيدا، لكن دون مخالطة الناس".

وعن كيف يقضي يومه، قال كاستييخو "الأمر في غاية الملل. أقضي يومي في النوم. الطبخ ومحادثة عائلتي. لا يمكنني مغادرة المنزل، ولذلك ليمر اليوم أقضي معظم الوقت في الحديث مع عائلتي وأصدقائي".

وأتم "أصبحت طباخا جيدا الآن. لكنني أجري مكالمات بالفيديو مع والدتي معظم الوقت لتشرح لي كيفية تحضير الطعام".

كانت رابطة الدوري الإيطالي قد أوقفت المسابقة مؤقتا حتى 4 أبريل المقبل، وسط تقارير لاحتمالية إلغاء الموسم.

يذكر أن يوفنتوس أعلن إصابة دانييلي روجاني مدافع الفريق بفيوروس كورونا، فيما أعلن سامبدوريا إصابة خمسة من لاعبيه ، من بينهم مانولو جابياديني، وبجانب ثلاث حالات في فيورنتينا، أحدثهم جيرمان بيتزيلا وباتريك كوتروني.

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