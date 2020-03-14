فيورنتينا يعلن إصابة ثنائي الفريق وإخصائي العلاج الطبيعي بفيروس كورونا

أعلن فيورنتينا عن إصابة ثنائي الفريق، جيرمان بيتزيلا وباتريك كوتروني، بفيروس كورونا.

وكذلك، أصيب ستيفانو داينيلي إحصائي العلاج الطبيعي بالفيروس الذي حصد أرواح حوالي 5 آلاف شخص حتى الآن حول العالم.

وقال النادي الإيطالي إن الثلاثي ظهر عليه أعراض المرض، لكنه بصحة جيدة وفي منزله.

ACF Fiorentina comunica che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze. pic.twitter.com/rlgobtoR3J — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 14, 2020

ووصلت حالات الإصابة في فيورنتينا إلى 4، بعد أن أعلن النادي سابقا عن إصابة مهاجمه الصربي دوسان فلاهوفيتش.

وبالنسبة للاعبين، يعاني 5 لاعبين من سامبدوريا ودانييلي روجاني لاعب يوفنتوس، بجانب إصابات فيورنتينا، في الدرجة الأولى.

وتوقفت مسابقة الدوري الإيطالي مثلها مثل كل الدوريات الكبرى بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسجلت إيطاليا حتى اللحظة أكثر من 17 ألف حالة إصابة، إلى جانب أكثر من 1200 حالة وفاة، كأكثر دولة بها إصابات بعد الصين.

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