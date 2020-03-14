آلافيس يعلن إصابة عضوين من طاقمه التدريبي بـ كورونا

أعلن نادي ديبورتيفو آلافيس الإسباني عن إصابة عضوين من طاقمه التدريبي بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي في بيان رسمي إن الإصابتين تم تحديدهما بعد إجراء تحاليل على كافة العاملين بالنادي بسبب الوضع الصحي الحالي.

وبناء على ذلك، قرر النادي إجراء تحاليل لكل لاعبي الفريق، وتجميد تدريبات الفريق حتى معرفة النتائج.

إسبانيا سجلت حتى اللحظة 5232 حالة، و133 حالة وفاة بسبب كورونا.

وأوقفت إسبانيا منافسات الدوري بعد حالة إيجابية لأحد لاعبي فريق ريال مدريد لكرة السلة.

لا ليجا موقوف لمدة جولتين مقبلتين على الأقل للحد من انتشار المرض.

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