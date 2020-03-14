المنتخب: لا نعلم قرار اتحاد الكرة بعد تأجيل التوقف الدولي.. صحة الإنسان أهم من أي شيء آخر

قال محمد بركات مدير منتخب مصر إن جهاز الفراعنة لا يعلم ما ينتويه اتحاد الكرة بعد تأجيل التوقف الدولي الذي كان مزمعا إقامته الشهر الجاري.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

وقال بركات لقناة "أون تايم سبورتس": "توقعنا قرار التأجيل، تابعنا قرارات تأجيل معظم البطولات حول العالم لذا بنسبة 80% كنا نتوقع القرار. صحة الانسان أهم من أي شيء آخر".

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وأضاف بركات: "البعض توقع أن يتم ترحيل مباراتي توجو للأجندة الدولية المقررة في يوليو، لكن التأجيل كان لأجل غير مسمى".

وأكمل "لا نعلم قرار اتحاد الكرة بشأن هذا الأمر، هل سيتم لعب مباريات الدوري خلال فترة التوقف خاصة بعد أن تم تأجيل مباريات للأهلي والزمالك بسبب أحوال الطقس، أو يتم تأجيل المسابقة أسوة بما حدث حول العالم".

وأتم "سيكون هناك جلسة في الأيام المقبلة مع اتحاد الكرة لحسم هذا الأمر".

وكان منتخب مصر سيواجه توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

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