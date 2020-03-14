فيفا يوصي بعدم لعب مباريات دولية في مارس وأبريل ويلغي قاعدته بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن توصيته بعدم لعب مباريات دولية خلال التوقف الدولي الذي كان مزمعا إقامته في شهري مارس الجاري وأبريل المقبل.

ولتسهيل تلك العملية، ألغى فيفا قواعد استدعاء اللاعبين من الأندية للشهرين، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا عالميا.

وقال بيان صادر عن فيفا: "الموقف يتطور سريعا حول العالم، والقيود حول السفر تم وضعها (للوقاية من الفيروس)".

وأردف "فيفا يتفهم أن إقامة المباريات تحت الظروف الجارية لا يشكل فقط مخاطرة صحية، بل أيضا يضر بمبدأ تكافؤ الفرص حيث لن تتمكن الفرق بالدفع بأفضل تشكيلاتها".

وأوصى فيفا في بيانه بتأجيل كل المباريات الدولية في هذين الشهرين، بعد أن أجل بدوره تصفيات كأس العالم في قارتي آسيا وأمريكا الجنوبية.

وأتم فيفا أنه سيدرس طرق لعب تلك المباريات في مواعيد لاحقة.

وأصاب كورونا 145 ألف شخص حتى الآن توفي منهم حوالي 5 آلاف، وتسبب الفيروس في إيقاف الدوريات الخمس الكبرى، ودوريات أخرى أوروبيا وعالميا.

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