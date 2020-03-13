إكرامي: إيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشرية أصبح ضرورة.. لم يعد خيارا

الجمعة، 13 مارس 2020 - 22:46

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - الأهلي

طلب شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي "إيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشرية"، وذلك في أعقاب استمرار تفشي فيروس كورونا.

وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "إدراك أولويات المرحلة، مسؤولة كل صانع قرار في هذا البلد".

وأضاف "لا مجال للحديث عن أي شيء عندما يتعلق الأمر بحياة البشر وصحتهم".

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وتابع "تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات لفترة، وإيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشرية أصبح ضرورة".

وأكمل حديثه قائلا: "العالم ونحن جزء منه يبادر لمواجهة الأزمة. الأمر لم يعد خيارا بل إجبارا".

وكشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لمواجهة تهديدات فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

وسجلت مصر حتى اللحظة 93 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينهم 21 حالة تعافي، وحالتي وفاة، وفقا للبيان الأخير من وزارة الصحة.

ونفى مجلس الوزراء المصري في وقت سابق ما تردد حول تعليق مسابقات الكرة في مصر.

وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مواجهتي السبت والأحد في الدوري المصري بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن المنتظر أن تستأنف مباريات الدوري المصري يوم الإثنين المقبل بشكل طبيعي.

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