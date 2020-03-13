رابطة الكرة في ألمانيا تطالب بإيقاف الدوري بدرجتيه بسبب تفشي فيروس كورونا

طلبت رابطة كرة القدم الألمانية في بيان رسمي أن يتم إيقاف الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية خلال اجتماع الجمعية العمومية يوم الإثنين على أن يبدأ القرار من الثلاثاء المقبل وحتى يوم ٢ أبريل.

وجاء في البيان الرسمي: "رابطة كرة القدم والأندية ستظل على تواصل مقرب من وزارة الصحة والسلطات المحلية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)".

وواصل "ناقشنا تأثير الفيروس على الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية في جلسة خاصة يوم الجمعة، ونتيجة على ذلك الحوار، الرابطة تتقدم باقتراح خلال اجتماع الجمعية العمومية يوم الإثنين بإيقاف المسابقتين بداية من يوم الثلاثاء المقبل وحتى ٢ أبريل، وضمن ذلك التوقف المباريات الدولية كذلك".

وتابع البيان "الهدف هو إنهاء الموسم في الصيف من وجهة نظر رياضية، لأن إنهاء الموسم قبل موعده سيتسبب في عواقب وخيمة لبعض الأندية".

وأكمل "خلال فترة التوقف الدولي ستحاول الأندية وضع كل المعرفة الممكنة في حسبانها، وخلال الأيام المقبلة الرابطة ستعمل مع الأندية عن قرب مع وزارة الصحة والسلطات المعنية لأن سلامة اللاعبين والعمال والجماهير أولوية قصوى".

واستطرد "لذلك يمكننا القول بدون أوامر رسمية سيواجه المجتمع كله ومعه كرة القدم تحديا خطيرا غير معروف".

واستكمل "بناء على تعليمات السلطات المحلية مباريات الجولة الـ٢٦ من الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية والتي تبدأ من اليوم ستلعب بشكل طبيعي بدون جماهير، ونطالب بعدم الاحتجاج أو التجمع خاصة من روابط المشجعين والقيام بدورهم المجتمعي تجاه حماية الشعب".

وكان نادي هانوفر الذي ينافس في الدرجة الثانية قد أعلن في وقت سابق عن إصابة لاعبين من فريقه بفيروس كورونا.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني في وقت سابق عن عدد معين من المباريات سيلعب بدون جماهير، قبل تصريحات أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية بأن ٧٠٪ من الشعب الألماني قد يصاب بالفيروس.

لمتابعة مدى تأثر الأنشطة الرياضية بمختلف مجالاتها بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" من هنا.

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