اسكواش - نصف نهائي مصري لبطولة كناري وارف للرجال

الخميس، 12 مارس 2020 - 12:36

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي وطارق مؤمن

اختتمت منافسات ربع نهائي بطولة كناري وارف كلاسيك الدولية لرجال الاسكواش وأسفرت عن مربع ذهبي مصري خالص.

تأهل طارق مؤمن بطل العالم الحالي بالتغلب على البيروفي دييجو إلياس بشوطين مقابل شوط واحد.

وبنفس النتيجة نجح محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا في تخطي الهندي سوراف غوسال والتأهل للمربع الذهبي.

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أما شقيقه الأصغر مروان الشوربجي فتغلب على الأسكتلندي جريج لوبان بشوطين دون رد.

وأخيرا نجح علي فرج في التأهل على حساب فارس الدسوقي بعد انسحاب الأخير في الشوط الفاصل للإصابة.

وتقام اليوم الخميس مباريات نصف النهائي، إذ يواجه محمد الشوربجي، طارق مؤمن بينما يلعب علي فرج ضد مروان الشوربجي.

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