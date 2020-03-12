تقرير: رونالدو يدخل في حجر صحي في البرتغال.. كان يطمئن على حالة والدته

الخميس، 12 مارس 2020 - 12:25

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو ووالدته

دخل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في الحجر الصحي في مسقط رأسه بالبرتغال ماديرا، بعد إعلان فريقه عن إصابة زميله دانيلي روجاني مدافع منتخب إيطاليا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩". وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن النجم البرتغالي سافر إلى مسقط رأسه لزيارة والدته المريضة التي عانت من سكتة دماغية في وقت سابق، قبل أن يعلن يوفنتوس خبر إصابة روجاني، ما جعله يستمر في مدينة ماديرا عوضا عن العودة مجددا إلى إيطاليا.

يوفنتوس أعلن مساء الأربعاء عن إيجابية التحليل الذي خضع له دانيلي روجاني مدافعه وإصابته بفيروس كورونا. بجانب تفعيل كافة إجراءات العزل المتبعة والتي يقتضيها القانون بما في ذلك كل من تواصل مع اللاعب.

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وخاض يوفنتوس المباراة الأخيرة له أمام إنتر في الدوري الإيطالي ولم يشارك إذ ظل المدافع البالغ 25 عاما على مقاعد البدلاء.

وظهر روجاني محتفلا بالانتصار الذي تحقق الأحد الماضي في غرفة ملابس السيدة العجوز بدربي إيطاليا وسط زملائه.

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ويجب على كل من احتك أو قابل روجاني أن يدخل في حجر صحي لتبين إصابته بالفيروس من عدمه.

وكانت عدد من الصحف البرتغالية أيضا قد نشرت صباح الخميس أنباء تواجد رونالدو في حجر صحي في موطنه بالبرتغال.

لمتابعة مدى تأثر الأنشطة الرياضية بمختلف مجالاتها بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" من هنا.

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