تقرير: رونالدو يدخل في حجر صحي في البرتغال.. كان يطمئن على حالة والدته

دخل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في الحجر الصحي في مسقط رأسه بالبرتغال ماديرا، بعد إعلان فريقه عن إصابة زميله دانيلي روجاني مدافع منتخب إيطاليا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩". وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وأشار التقرير إلى أن النجم البرتغالي سافر إلى مسقط رأسه لزيارة والدته المريضة التي عانت من سكتة دماغية في وقت سابق، قبل أن يعلن يوفنتوس خبر إصابة روجاني، ما جعله يستمر في مدينة ماديرا عوضا عن العودة مجددا إلى إيطاليا.

يوفنتوس أعلن مساء الأربعاء عن إيجابية التحليل الذي خضع له دانيلي روجاني مدافعه وإصابته بفيروس كورونا. بجانب تفعيل كافة إجراءات العزل المتبعة والتي يقتضيها القانون بما في ذلك كل من تواصل مع اللاعب.

وخاض يوفنتوس المباراة الأخيرة له أمام إنتر في الدوري الإيطالي ولم يشارك إذ ظل المدافع البالغ 25 عاما على مقاعد البدلاء.

وظهر روجاني محتفلا بالانتصار الذي تحقق الأحد الماضي في غرفة ملابس السيدة العجوز بدربي إيطاليا وسط زملائه.

View this post on Instagram A post shared by Daniele Rugani (@daniruga) on Mar 8, 2020 at 2:52pm PDT

ويجب على كل من احتك أو قابل روجاني أن يدخل في حجر صحي لتبين إصابته بالفيروس من عدمه.

وكانت عدد من الصحف البرتغالية أيضا قد نشرت صباح الخميس أنباء تواجد رونالدو في حجر صحي في موطنه بالبرتغال.

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