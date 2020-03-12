تقرير: الاتحاد الأوروبي طلب من إنتر وروما الانسحاب وهو ما قوبل بالرفض

الخميس، 12 مارس 2020 - 12:24

كتب : FilGoal

إنتر ميلان الإيطالي

اقترح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) سحب الفرق الإيطالية من بطولة الدوري الأوروبي من أجل استكمالها بسبب خضوعهم لعزل صحي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتزعم تقارير إيطالية أنه تم مخاطبة إنتر وروما بالفعل من أجل الانسحاب لكن الطلب قوبل بالرفض من قبل الناديين.

ووفقا لصحيفة Il Messaggero ومقرها روما، فألكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يأمل مواصلة منافساته كما كان مخطط لها.

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وأشارت الصحيفة إلى اقتراح مطالبة الأندية الإيطالية بالانسحاب من ثمن نهائي الدوري الأوروبي لتقام باقي المباريات بصورة طبيعية حتى لو كان بدون حضور جماهيري.

واتخذت بعض الدول قرارا بإيقاف الرحلات الجوية بين بلادها وإيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبناء على ذلك القرار تم منع بعثة روما من السلطات الإسبانية من دخول البلاد مما تسبب في تأجيل المباراة.

وأصدرت ويفا قرارا أمس الأربعاء بتأجيل مواجهتي روما ضد إشبيلية، وإنتر أمام خيتافي لأجل غير مسمى.

وتشير التقارير إلى أن الاحتمالية الأكبر هي تأجيل مواجهة برشلونة أمام نابولي أيضا في دوري أبطال أوروبا لنفس السبب.

ويدخل لاعبو يوفنتوس في حجر صحي بعد ثبوت إيجابية دانييل روجاني مدافع الفريق نحو الكورونا.

وكشف التقرير أن روما وإنتر رفضا مقترح ويفا بالانسحاب وبناء على ذلك تم تأجيل مبارياتهما في المسابقة.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد اتخذ قرارا بتعليق الدوري المحلي لمدة شهر.

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