إنتر ميلان يعلن إيقاف النشاط بعد إصابة روجاني بفيروس كورونا.. ومساعدة الدفاع المدني الإيطالي

أعلن نادي إنتر ميلان رسميا عن إيقاف النشاط الرياضي في النادي حتى إشعار آخر بعد إصابة دانيلي روجاني مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" بعد أيام قليلة من مواجهة الناديين في الدوري.

وجاء في بيان النادي الإيطالي: "بعد إعلان يوفنتوس إصابة روجاني بفيروس كورونا، يعلن إنتر ميلان عن تجميد كافة الأنشطة حتى إشعار آخر".

وواصل "النادي حاليا يتخذ كافة الخطوات الضرورية والإجراءات والفحوصات اللازمة فورا".

يوفنتوس أعلن مساء الأربعاء عن إيجابية التحليل الذي خضع له دانيلي روجاني مدافعه وإصابته بفيروس كورونا. بجانب تفعيل كافة إجراءات العزل المتبعة والتي يقتضيها القانون بما في ذلك كل من تواصل مع اللاعب.

وخاض يوفنتوس المباراة الأخيرة له أمام إنتر في الدوري الإيطالي ولم يشارك إذ ظل المدافع البالغ 25 عاما على مقاعد البدلاء.

كما نشر النادي بيانا جديدا، أعلن فيه تبرعه بكافة المستلزمات الطبية والوقائية الضرورية ومساعدة هيئة الدفاع المدني الإيطالي في محاربة انتشار فيروس كورونا.

وجاء في نص البيان الجديد: "إنتر ميلان ومجموعة صانينج تتبرع بـ٣٠٠ ألف قناع طبي واق ومنتجات العناية بالصحة والوقاية وغيرها لمساعدة الدفاع المدني الإيطالي في محاربة الفيروس".

وواصل البيان "نأمل أن تجربة الصين الناجحة في محاربة الفيروس ستساعة في إيقاف انتشار الفيروس السريع في إيطاليا". وذلك على لسان ستيفن زانج رئيس نادي إنتر ومجموعة صانينج.

وأكمل "سنستمر في المساهمة لدعم إيطاليا لمحاربة تلك الحالة الطارئة".

لمتابعة مدى تأثر الأنشطة الرياضية بمختلف مجالاتها بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" من هنا.

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