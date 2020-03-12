تداعيات كورونا.. اتحاد أمريكا الجنوبية يطلب تأجيل تصفيات كأس العالم رسميا

وسط الانتشار المتزايد لفيروس كوبيد – 19 "كورونا"، تحرك اتحاد قارة أمريكا الجنوبية لكرة القدم بالفعل، وطالب بتأجيل تصفيات كأس العالم.

طلب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تأجيل أول جولتين من تصفيات كأس العالم 2022 المقرر لها نهاية شهر مارس الجاري.

وحسب بيان "كونميبول"، فإن طلب التأجيل يأتي احترازا لعدم تفشي فيروس كورونا في البلاد.

البيان يعني أيضا بأن بطولة كوبا أمريكا والمقرر إقامتها في دولتي الأرجنتين وكولومبيا شهر يونيو المقبل، ستكون مهددة حسب مدى انتشار الفيروس في القارة.

صحيفة "فرانس فوتبول" الشهيرة، كانت قد كشفت بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" بصدد تأجيل يورو 2020 لتقام عام 2021. (طالع التفاصيل)

منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا أمس الأربعاء، يفيد بتحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي بسبب انتقاله بالعدوى ووصوله لأكثر من بلد بالعالم.

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