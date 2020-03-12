الأهلي راحة من تدريبات الخميس.. وجيرالدو يبدأ البرنامج التأهيلي

منح الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة ريني فايلر، اللاعبين راحة سلبية من تدريبات اليوم الخميس لالتقاط الأنفاس في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وتعادل الأهلي أمام سموحة أمس الأربعاء بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري المصري.

وبرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية بسبب قدوم الفريق إلى القاهرة يوم الإثنين وخوض مباراة في الدوري الأربعاء.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها بعد غد السبت.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي على ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل إعلان فايلر قائمة الفريق والدخول في معسكر مغلق.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة بالفوز في 16 مباراة وتعادل مباراة وحيدة.

وبدأ فايلر دراسة فريق إنبي عن طريق الفيديو لدراسة نقاط قوة وضعف الفريق قبل مواجهة السبت.

ويواصل الأنجولي جيرالدو تنفيذ البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم.

وكان جيرالدو قد أجرى آشعة على القدم بعد تعرضه للإصابة في مواجهة صن داونز بجنوب إفريقيا.

وكشفت الآشعة عن تعرضه لجزع في الكاحل يحتاج لفترة علاج وتأهيل لمدة أسبوعين.

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