NBA - رسميا إيقاف الموسم بعد إصابة لاعب يوتاه جاز بفيروس كورونا

الخميس، 12 مارس 2020 - 11:54

كتب : FilGoal

NBA

أعلنت رابطة دوري المحترفين لكرة السلة الأمريكية NBA عن إيقاف الموسم بسبب إصابة رودي جوبير لاعب يوتاه جاز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وجاء في بيان رسمي فجر الخميس: "NBA تعلن إيقاف اللعب بعد اختتام جدول مباريات يوم الأربعاء".

وواصل البيان: "NBA ستسخدم هذا التوقف من أجل تحديد الخطوات المقبلة فيما يخص تفشي فيروس كورونا".

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وأوضحت شبكة "إي إس بي إن" وموقع "ذا أثليتك" البريطاني أن رودي جوبير لاعب جاز كان السبب الرئيسي والمحفز لهذا القرار، خاصة وأن إصابته بالفيروس تسببت في تأجيل مباراة يوتاه جاز ضد أوكلاهوما سيتي قبل اتخاذ القرار.

ومن المتوقع أن تعلن إن بي إيه الخطوات المقبلة التي ستتخذها مع السلطات المعنية مساء يوم الخميس.

كما أعلن دوري الرابطة الوطنية لفئة التطوير عن إيقاف الموسم بسبب تفشي الفيروس.

رودي جوبير ظهر في فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسخر من الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المنتشر ولمس كل شيء حوله.

لمتابعة مدى تأثر الأنشطة الرياضية بمختلف مجالاتها بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" من هنا.

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