حازم إمام: واقعة السكين ضد باسم مرسي؟ كنت صغيرا وأخطأت بدلا من المرة 100

الخميس، 12 مارس 2020 - 11:31

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الزمالك

قال حازم إمام قائد نادي الزمالك إن واقعة إشهاره السكين ضد زميله السابق باسم مرسي صحيحة وتسببت في انضمامه للاتحاد السكندري، معربا عن أسفه وندمه لأنه كان صغيرا وأخطأ أكثر من ١٠٠ مرة.

وصرح إمام عبر قناة "أون تايم سبورت" قائلا: "واقعة السكين مع باسم مرسي صحيحة، كنت صغيرا، أخطأت بدلا من المرة 10 و100، ونادم على كثير من تصرفاتي".

وأضاف "كان يمكن أن يتم تصنيفي مثل توتي وحسام عاشور، بسبب هذه الواقعة انتقلت للاتحاد السكندري، لا أريد وصف هذه الخطوة بالعقاب، ولكن بداخلي كان عقابا لأنني في النادي منذ عام 1995، لم أكن أتمنى الانتقال وارتداء قميص ناد آخر".

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حازم إمام لعب للاتحاد السكندري معارا من الزمالك خلال عام ٢٠١٦ قبل أن يعود للقلعة البيضاء مجددا.

وتطرق حازم إمام للحديث عن واقعة الاشتباك مع حسام غالي قائد الأهلي خلال مباراة السوبر عام 2015، قائلا "حسام غالي (كابتني)، أحبه جدا، وأنهينا الأمر بالاعتذار له في أول معسكر للمنتخب".

وأشار "لم أقصد الاعتداء على غالي، لقد قال لي في معسكر المنتخب أنت من تفعل معي ذلك يا حازم؟".

وبسؤاله عن تذبذب عروض الزمالك هذا الموسم، رد حازم إمام "الفريق كان يسير بشكل جيد حتى مباراة مازيمبي، حدثت مشاكل لا أريد التطرق إليها، وبتغيير الجهاز الفني بعد الخسارة بثلاثة أهداف كان طبيعيا أن نعاني من كبوة، وأردنا تصحيح ما حدث في شهر فبراير الذي قيل إنه الأسود".

ولفت "رئيس نادي الزمالك يعدل دائما اللوائح المالية، في إحدى المرات كنا بانتظار عودته من المحكمة، ووقتها قيل إن اللاعبين يرفضون خوض التدريبات، سأكون كاذبا إذا قلت إن المستحقات المالية لا تتأخر، بل تتأخر، وفي كل الأندية، وليس الزمالك فقط".

وعن المشوار الإفريقي، قال "لقد تأثر الترجي بإصابة ظهيره الأيسر إلياس الشطي في مباراة الذهاب بالقاهرة فهو لاعب مميز وخطير، وفي لقاء الإياب نجحنا في مواصلة اللعب بنفس أسلوبنا رغم دخول هدف مبكر في مرمانا".

وأتم "مواجهة الرجاء المغربي ستكون قوية، فهو فريق كبير وأجواء اللعب وسط جماهيره صعبة للغاية، بالطبع أتمنى أن يتأهل الأهلي والزمالك سويا للمباراة النهائية لأن سيكون حدثا غير مسبوق، وأؤكد أننا أساند الأهلي ضد أي فريق من خارج مصر".

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