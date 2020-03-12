حازم إمام: ما فعله كهربا مع طارق لم يكن له داع.. ولم نتأثر برحيله لدينا بنشرقي

قال حازم إمام قائد الزمالك إن رحيل محمود عبد المنعم "كهربا" لم يؤثر على فريقه نظرا لأنه لديه أشرف بنشرقي، كما تطرق للحديث عن كواليس مناوشات مباراة السوبر خلال اللقاء وما تبعها من اشتباكات.

وصرح حازم عبر قناة "أون تايم سبورت" قائلا: "رحيل كهربا لم يؤثر على الزمالك لدينا أشرف بنشرقي، فهو سبب رئيسي في النتائج المميزة للفريق خلال الفترة الأخيرة".

وتطرق حازم إمام للحديث عن الاشتباكات بين اللاعبين وأحداث مباراة السوبر في الإمارات، كاشفا "قلت لكهربا ما فعلته تجاه طارق حامد ليس له داع، لقد تحدث مع طارق بطريقة غير مقبولة، وكهربا قال لم أقصد شيئا".

وواصل قائد الزمالك "لم أقصد الاعتداء على كهربا بعد دفعه أثناء رمية التماس، بل حاولت تعطيل الهجمة حتى لا أكون في مواجهة مباشرة ضد كهربا ومعلول في وقت واحد".

وتابع "قلت لكهربا (قم أنا لم أضربك بالنار، بل سندت عليك فقط) كهربا والحكم قابلا الأمر بابتسامة، ما يؤكد أنها واقعة عادية، وإلا استدعت حصولي على إنذار".

واستطرد "حزنت أن كهربا ركض وراء عبد الله جمعة ليضربه، هذا سبب توتر الأحداث وتبادل الضرب بين اللاعبين، لأن لاعبي الزمالك كانوا يركضون وراء عبد الله لإبعاده عن التوجه لجماهير الأهلي بعد تسديد ركلة الترجيح الأخيرة".

وأردف "عبد الله جمعة ربما أراد توصيل رسالة بأن الزمالك ليس أسهل منافس للترجي، لم يتجاوز باللفظ أو الإشارة لكن توجهه لجماهير الأهلي فقط للتعبير عن فرحته بأنه وراء فوز الفريق، وبشكل عام ما فعله خطأ".

وبسؤاله عن عقوبات اتحاد الكرة بعد أحداث مباراة السوبر "هناك بعض العقوبات قاسية، اللاعبون خرجوا عن شعورهم، كان يمكن أن تكون العقوبات أخف نسبيا، فالإيقاف لنهاية الموسم عقوبة قاسية".

الزمالك فاز ضد الأهلي بركلات الترجيح في كأس السوبر المصري، تبع المباراة بعض الاشتباكات التي تسببت في فرض عقوبات كثيرة على عدد من اللاعبين والناديين عقب اللقاء. (تعرف على كافة العقوبات من هنا)

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