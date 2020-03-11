أزارو يقود الاتفاق لفوز غائب على الشباب في الدوري السعودي

ساهم المغربي وليد أزارو في فوز الاتفاق في الجولة الـ 22 من الدوري السعودي على الشباب.

وليد أزارو النادي : الاتفاق الاتفاق

فوز هو الثالث للاتفاق في آخر 5 جولات مبتعدا عن مراكز الهبوط بل وبات الفارق بين الفريق والمركز الثالث 9 نقاط.

وحقق الاتفاق فوزه الأول على الشباب في الدوري لأول مرة منذ أكتوبر 2012.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 66 بعدما حصل لاعب الأهلي المعار على ركلة جزاء لصالحه بعدما تعرض للعرقلة من محمد سالم مدافع الشباب.

وانبرى السلوفاكي فيليب كيش لركلة الجزاء وأودعها في الشباك مسجلا هدف اللقاء الوحيد.

فوز قاد الاتفاق للمركز الـ 9 برصيد 29 نقطة بينما ظل الشباب سابعا برصيد 31 نقطة.

وشارك أزارو للمباراة السابعة على التوالي مع الاتفاق والرابعة له بشكل أساسي منذ انضمامه في الميركاتو الشتوي.

وسجل المغربي البالغ 24 عاما 3 أهداف بقميص الفريق حتى الآن.

وتواجد أزارو في القائمة الأولية لمنتخب المغرب لمواجهتي إفريقيا الوسطى في تصفيات أمم إفريقيا 2021 (طالع التفاصيل).

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