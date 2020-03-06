بنشرقي وأزارو في قائمة المغرب الأولية لمواجهة إفريقيا الوسطى

الجمعة، 06 مارس 2020 - 15:35

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك - حرس الحدود - الدوري المصري

انضم أشرف بنشرقي جناح الزمالك لقائمة منتخب المغرب الأولية التي تستعد لمواجهتي إفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني اختار 49 اسما لقائمة أسود الأطلس الأولية.

المغربي تألق في الآونة الأخيرة بقميص الأبيض إذ سجل 11 هدفا في 23 مباراة بجميع المسابقات وتُوج بـ 3 ألقاب رفقة الأبيض منذ انضمامه.

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كما انضم وليد أزارو لاعب الأهلي المعار لصفوف الاتفاق السعودي للقائمة بعدما سجل 3 أهداف في 4 مباريات بقميص فريقه الجديد.

وجاءت قائمة أسود الأطلس كالآتي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي، أحمدرضا التكناوتي، هشام المجهد، منير المحمدي، ياسين بونو.

الدفاع: فؤاد شفيق، عصام الشباك، نصير المزراوي، بدر بانون، غانم سايس، جواد الياميق، سامي ماي، نايف أمرد، يونس عبد الحميد، زهير فضال، حمزة منديل، عبد الكريم باعدي، نبيل دار، أمير أبسلم، عبد الحاميد صابيري.

الوسط: إدريس الصديقي، سفيان أمرابط، يحيى جبران، محمد على بامعمر، فيصل فحر، وليد الكرتي، عادل تاعرابت، سليم أملاح، نسيم بوجلاب، سفيان كين، أسامة طنان، ياسبن بنرحو، يونس بلهندة، أشرف حكيمي، نورالدين أمرابط، محمد غرس الله، المهدي كارسيلا، أسامة الادريسي، سفيان بوفال، رفيق الزخنيني، أشرف بنشرقي.

الهجوم: كريم البركاوي، وليد أزارو، يوسف العربي، يوسف النصيري، أمين حارث.

وتتصدر المغرب ترتيب المجموعة الخامسة في التصفيات برصيد 4 نقاط بالتفوق على موريتانيا بفارق الأهداف، فيما تحل إفريقيا الوسطى بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط عقب مرور جولتين.

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