لـ8 أحداث مقبلة.. كاف يفتح مناقصتين للخدمات التلفزيونية والتسويق

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن فتحه لمناقصتين، واحدة للخدمات التلفزيونية وأخرى للتسويق، لـ8 أحداث مقبلة ينظمها الاتحاد.

وتختص المناقصتين بكأس أمم إفريقيا للسيدات والكرة الشاطئية 2020، بجانب مسابقات الأندية لموسم 2020/2021.

وكذلك، كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما و20 عاما، وكأس الأمم الإفريقية للكبار 2021، ومسابقة كأس السوبر الإفريقي للعامين المقبلين، وتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وفي وقت سابق، وافقت اللجنة التنفيذية لكاف بشكل رسمي على فسخ التعاقد مع شركة "لا جاردير" الفرنسية.

وفي 8 نوفمبر الماضي، أعلن كاف إنهاء تعاقده مع الشركة المختصة بتسويق حقوق البث لمسابقاته، بعد وجود حكم من المحاكم المصري وكذلك لجنة المنافسة في شرق وجنوب إفريقيا قبل تصديق اللجنة التنفيذية على القرار.

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