رسميا – نوتينجام فورست يعلن سلامة لاعبيه بعد تحليلات فيروس كورونا

أعلن نادي نوتينجام فورست في بيان رسمي سلبية التحليلات التي خضع لها لاعبوه والطاقم الفني والإداري والعاملين بالنادي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وجاء بيان النادي كالتالي: "نؤكد أن الفحوصات التي خضع لها جميع من بالنادي جاءت سلبية".

وواصل "خلال ساعات من تلقي خبر تعرض مالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس للإصابة بفيروس كورونا، النادي قرر التحرك سريعا ورتب فحوصات لكل الموجودين ضمن الفريق الأول ومن تواصل مع مالك النادي في الأسبوع الماضي".

وأردف "النادي سيظل في تواصل مستمر ومقرب من السلطات المعنية ومسؤولي كرة القدم للتأكد من اتخاذ المعايير الصحيحة".

وجاءت تلك الفحوصات كإجراء عاجل وقائي بعد إصابة مالك النادي بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي تم اكتشافه بعد 13 يوما من تأهل الفريق اليوناني على حساب مدفعجية لندن إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي على ملعب الإمارات.

بريطانيا تعد الدولة الثامنة في ترتيب الدول الأكثر تأثرا في أوروبا وفقا لآخر إحصائيات الإصابة بفيروس كورونا حتى مساء الثلاثاء.

وأصيب في بريطانيا أكثر من ٣٨٤ حالة وتوفيت ٦ حالات وتعافت ١٩ حالة.

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

تأجيل مباريات يوم الخميس في الدوري المصري

هانوفر يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا

صلاح ضد أتليتكو مدريد.. لتخطي إيان راش ومعادلة ريفالدو

مصير الأولمبياد – تأجيل لـ عامين أم تقام في موعدها.. تضارب في تصريحات طوكيو

الأهلي يعلن مدة غياب جيرالدو.. وبرنامج تأهيلي لـ معلول