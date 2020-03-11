مورينيو: بهذه القائمة سيكون من الصعب دخول المربع الذهبي

أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير، إحباطه بسبب فقدانه الكثير من عناصره للإصابة.

توتنام ودّع دوري أبطال أوروبا بخسارته 0-4 أمام لايبزج الألماني في مجموع المباراتين.

وصرّح مورينيو بعد المباراة: "تحليت بالإيجابية يوم أمس، وهذه هي الطريقة التي يتوجب علينا التعامل بها دائما، فإن لم أكن إيجابيا فلا يجب عليّ القدوم للمباراة".

وأضاف: "بالطبع آمنا بحظوظنا، لكننا ندرك أننا نمر بلحظات صعبة".

وأكمل: "من الصعب علينا أن نسجل حاليا، وقد ارتكبنا أخطاء في بداية المباراة ليسجل لايبزج وتتصعب مهمتنا أكثر. لياقتهم البدنية مذهلة، ومدافعيهم يفوزون بالصراعات، يتحلون بسرعة كبيرة في الهجمات المرتدة، ويستحقون العبور".

وواصل: "ارتكبنا الأخطاء، لكن ليس هناك من نلومه، فنحن نتعرض لإصابة صادمة بكل مباراة. انظروا إلى دكة بدلائنا، ثم انظروا إلى الملعب الذي تواجد فيه تانجنجا، لقد خاض مباراته الأولى بالأبطال، وسيسينيون لعب مباراته الثانية، هذا صعب للغاية عليهم".

واستدرك: "قد يقول الناس إنني أتخلق الأعذار، لكن من الصعب للغاية على أي أحد أن يقاوم في وضعٍ مماثل".

وأبدى امتنانه لجماهير فريقه: "دعوني أشكر جماهيرنا التي ارتحلت خلفنا في هذا الوضع الصعب، الكثيرون حضروا خلفنا ودعمونا، هذا أقل ما يمكنني قوله".

واعترف بتفوق لايبزج: "الفريق الأفضل فاز بالطبع، كانوا أفضل بدنيا وعلى مستوى النسق، لايبزج حالته كانت أفضل وامتلك أفضل لاعبيه مع دكة بدلاء مدججة بلاعبين ذوي جودة عالية، وقد واجهوا فريقا في أزمة".

وواصل الحديث عن الإصابات: "يصعب عليّ الحديث عن الإصابات مجددا، لكنكم تريدون مني الحديث عن أمور أخرى، إلا أن الأمر الجلي أن فريقنا يعاني من إصابات شديدة".

وأوضح: "أدرك أن فريقي سيتحسن الموسم المقبل مع عودة اللاعبين المصابين. كما أننا سنتطور على أصعدة أخرى، لكني لن أخبركم الآن كيف أحلل وضعنا".

وأضاف: "لا يمكن أن أتوقع أكثر من تانجانجا، وسيسينيون. وأعتقد أن عقلية الفريق تتوقف على قوته، فعندما تكون قويا تكون عقليتك في أفضل مستوياتها".

وأتم معترفا: "مع القائمة التي نمتلكها، سيكون من الصعب جدا دخول المربع الذهبي. لكن تنتظرنا مباريات وعلينا أن نقاتل، على اللاعبين أن يتحلوا بالقوة للتعامل مع العوائق التي تواجهنا".



























النمساوي مارسيل شابيتسر قائد لايبزج سجل هدفين في الشوط الأول، قبل أن يختتم السويدي إيميل فورسبرج الأهداف في نهاية المواجهة.

لايبزج أكد فوزه ذهابا في لندن بهدفٍ دون رد، ليتجاوز رجال جوزيه مورينيو ذهابا وإيابا.

ليواصل لايبزج رحلته الرائعة ويصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

لايبزج هو سابع فريق ألماني يصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الحديثة، بعد بايرن ميونيخ، وبورسيا دورتموند، وباير ليفركوزن، وكايزرسلاوترن، وشالكه، وفولفسبورج.

توتنام وصيف النسخة الماضية، سينهي موسما جديدا دون بطولات، مصير يطول مورينيو الذي لم يحصد أي بطولة منذ 1021 يوما.

مورينيو المتوج بدوري أبطال أوروبا مرتين، لم يصل إلى ربع نهائي المسابقة منذ موسم 2013\2014 على رأس تشيلسي.

المدرب البرتغالي أكمل 6 مباريات متتالية دون فوز في مختلف البطولات، وهي أطول سلسلة لا فوز في مسيرة مورينيو.

في المقابل، بات ناجليسمان (32 عاما و27 يوما) أصغر مدرب يصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تاريخيًا.

اقرأ أيضا:

تصريحات نارية من عواد

موقف أحداد من اللعب أمام الزمالك

مورينيو 0 بطولات

مشجع وحيد يحضر تأهل تاريخي لـ أتالانتا